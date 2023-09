A Delegacia de Itabaianinha e Instituto de Criminalística (IC) realizaram perícia técnica no Loteamento Caraíbas com o objetivo de verificar eventuais irregularidades no abastecimento de água na localidade. A perícia técnica aconteceu na quarta-feira, 6.

Segundo o delegado Gustavo Mendes, a perícia foi solicitada previamente ao IC para atestar possíveis furtos de água diante de ligações irregulares no Loteamento Caraíbas, em Itabaianinha.

Ainda conforme o delegado, após a perícia técnica, as análises serão feitas pelo Instituto de Criminalística. Os laudos serão encaminhados à Delegacia de Itabaianinha, que conduz as investigações sobre o caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com as apurações policiais que envolvem crimes contra a prestação de serviços públicos podem ser repassadas à polícia pelo Disque-Denúncia (181).