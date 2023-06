As Polícias Civil e Militar de Neópolis prenderam um homem na segunda-feira, 5, no povoado Serrão, município de Ilha das Flores, por porte ilegal de arma de fogo. Uma pistola e munições também foram apreendidas.

De acordo com informações já levantadas pela polícia, na época do Carnaval, a vítima, que era casada com uma sobrinha do autor, agrediu a companheira. Em decorrência desse fato, o homem detido nessa segunda ameaçou-o de morte.

Na segunda, o suspeito saiu do povoado Serrão, onde reside, e foi até a sede do município, para cumprir a ameaça. Em posse de uma arma de fogo, ele foi ao encontro do desafeto, mas, ao sacar a pistola, transeuntes começaram a gritar, fato que motivou a fuga do homem que era alvo da ação.

Após o ocorrido, a Delegacia de Neópolis foi acionada e, em parceria com a PM, seguiu até o endereço do suspeito, que foi detido por porte ilegal de arma de fogo ainda nas ruas do povoado, portando a pistola e quatro munições.

O autor e o armamento foram encaminhados à delegacia local, onde foi arbitrada fiança, conforme prevê a lei. O suspeito pagou o valor estabelecido e acabou sendo solto, para responder em liberdade. O caso está à disposição da Justiça.