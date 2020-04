Presidente repreende apoiador que pediu fechamento do STF

Ao sair do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro falou com a imprensa sobre as manifestações ocorridas no último domingo,19. O presidente repudiou a presença de repórteres da Rede Globo, como também da Folha de São Paulo e pediu para que ele tivesse a oportunidade de falar.

“Peguem o meu discurso. Não falei nada contra qualquer outro Poder, muito pelo contrário. Queremos voltar ao trabalho, o povo quer isso, eles estavam lá saudando o Exército brasileiro. É isso, mais nada. Fora isso, é invencionice e tentativa de incendiar a nação, que ainda está dentro da normalidade.”

Bolsonaro negou defender o pedido da volta do AI-5e pregou respeito aos poderes: ”Respeito o Supremo Tribunal Federal, respeito o Congresso, mas eu tenho opinião”, disparou.









O presidente chegou a repreender um “apoiador”, quando este pediu o fechamento do STF: “Aqui não tem fechar nada, dá licença ai, aqui é democracia, aqui é respeito a constituição brasileira aqui é minha casa e sua casa e peço por favor que não se fale um negócio desse aqui”.

Por fim o presidente falou que não iria pecar por omissão e pediu respeito a liberdade de expressão.

Antes de finalizar o Bolsonaro disse que não que depender dele vai haver DEMOCRACIA e LIBERDADE acima de tudo.

Maycon Fernandes/Jornalista