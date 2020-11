Problema ortopédico suspende agenda de Mourão no Maranhão

O vice-presidente Hamilton Mourão suspendeu a viagem que faria hoje (17) ao Maranhão para cumprir agenda até amanhã (18) devido a problemas ortopédicos no joelho direito.

Em nota, a assessoria da Vice-Presidência informou que Mourão está em acompanhamento médico e realizando atividades de fisioterapia, “que sugerem o pronto restabelecimento o mais rápido possível, voltando ao cumprimento da agenda normal”.

No Maranhão, estavam previstas reunião com representantes da Associação Comercial do Maranhão, em São Luís, e visita ao Centro de Lançamento de Alcântara.

A assessoria não informou se uma nova data para a viagem já está marcada .