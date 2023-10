Em um emocionante duelo pela quarta rodada da Copa TV Sergipe de Futsal, a equipe da Seleção de Glória, (Educar Futsal), mostrou sua força e garra ao virar o placar e conquistar uma vitória crucial. Foi uma noite de reviravoltas no Ginásio Antônio Francisco do Nascimento (Saracura), em Ribeirópolis, onde a Seleção de Glória brilhou e deu um passo significativo em direção à classificação para a próxima fase.

A partida começou com Felix abrindo o placar para Cumbe, dando um susto nos torcedores da Seleção de Glória. No entanto, a equipe não se deixou abalar e rapidamente reagiu. Biel e Galego Recife foram os heróis da noite ao marcar os gols que selaram a virada espetacular.

Cumbe, determinada a manter viva sua esperança de avançar na competição, pressionou desde o início do jogo, demonstrando uma nova dinâmica com jogadores novatos em quadra. Júnior e Pablo foram alguns dos talentos que tentaram desestabilizar a defesa da Seleção de Glória, mas esbarraram na firme atuação do goleiro Ureia.

A Seleção de Glória, embora desfalcada, não desistiu e produziu pouco no primeiro tempo, mas Lucas teve a chance de assustar a equipe adversária em uma cobrança de falta.

No segundo tempo, Cumbe continuou pressionando e conseguiu marcar com Anderson, após uma rápida troca de passes, abrindo o placar. No entanto, a Seleção de Glória deu a resposta imediatamente. Lucas entregou uma assistência perfeita para Biel, que não desperdiçou a oportunidade e empatou o jogo.

Os minutos finais foram eletrizantes, e foi com o goleiro linha Galego Recife que a Seleção de Glória alcançou a tão esperada virada, selando a vitória.

Resultado Final: Seleção de Glória 2, Cumbe 1



Com esse resultado emocionante, Nossa Senhora da Glória agora ocupa momentaneamente a vice-liderança do Grupo 3. A equipe está ansiosa para o próximo desafio, que acontecerá no dia 13, quando enfrentarão Pinhão, às 20h30, no Ginásio Governador Marcelo Déda Chagas, em Pinhão, pela quinta e última rodada da primeira fase. Por outro lado, Cumbe, que já está eliminada, terá seu último jogo contra a seleção de Siriri, às 19h, no mesmo dia e local.

A Seleção de Glória, (Educar Futsal), continua a emocionar os fãs e mostrar seu potencial na Copa TV Sergipe de Futsal, com uma performance digna de aplausos nesta noite memorável de esporte e paixão pelo futsal.

Por: Gladson Cardoso/Jornalista DRT/SE 1.871