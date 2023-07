Após um longo período de controvérsia entre Sergipe e Alagoas, o Supremo Tribunal Federal (STF) emitiu uma decisão na última sexta-feira, determinando que Xingó pertence ao território de Sergipe. Consequentemente, os tributos relacionados devem ser pagos em Sergipe.

O advogado responsável por representar o município de Canindé do São Francisco nesse processo é José Rolemberg Leite Neto.

O ministro Edson Fachin atuou como relator durante o julgamento.

De acordo com os ministros, com base em critérios geográficos, Xingó está localizado no município sergipano de Canindé, enquanto os vertedouros ficam em Piranhas, Alagoas.

É importante ressaltar que o município de Piranhas ainda possui a opção de recorrer dessa decisão.