PODER LEGISLATIVO

CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

ESTADO DE SERGIPE

Praça José Soares da Costa n° 35 – Centro

Monte Alegre de Sergipe – CEP 49690. 000

CNPJ: 01.634.711/0001-80

MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES N° 01/2023

Manifestação de Aplausos e

Congratulações aos senhores Rinaldo da

Silva Freire – subtenente BMSE e José

Marcos Ferreira Rodrigues – Terceiro

Sargento PMSE.

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE, ESTADO DE

SERGIPE, REPRESENTADA PELO PRESIDENTE RENALDO HENRIQUE DOS

SANTOS, no uso das suas atribuições legais, amparados no art. 191 e 192, do Regimento

Interno, após proposição dos vereadores RENALDO HENRIQUE DOS SANTOS,

CÍCERO GEONILTON SANTOS SANTANA e ODLAVINEG FEITOSA DE LIMA,

seguidamente aprovada por unanimidade pelo plenário desta Casa e encaminhada aos

senhores Rinaldo da Silva Freire – subtenente BMSE e José Marcos Ferreira Rodrigues –

Terceiro Sargento PMSE.

Esta Moção de Aplausos visa reconhecer os relevantes serviços prestados pelos

senhores Rinaldo da Silva Freire – subtenente BMSE e José Marcos Ferreira Rodrigues –

Terceiro Sargento PMSE à população de Monte Alegre de Sergipe, assim como em todo o

Estado de Sergipe, em virtude da excelência na execução de atividades relacionadas à

segurança pública.

JUSTIFICATIVA

Entre os dias 08 e 09 do mês de novembro de 2022, diversos assaltos e arrastões vinha

ocorrendo no Município de Monte Alegre de Sergipe, onde tomaram de assalto na noite do dia

08 uma moto pop 110 Honda de placa policial QLJ 8355 e outros diversos pertences, a mesma

foi localizada pelo Sargento acima citado no Povoado Lagoa Redonda Município de Porto da

Folha, o mesmo solicitou apoio ao 4° batalhão de polícia da cidade de Canindé de São Francisco

para que fizesse a apreensão da motocicleta. Em virtude da demora do apoio esse Sargento

visualizou o Subtenente Freire em via pública que vinha de sua propriedade pedindo apoio ao

mesmo, onde recuperam essa moto e em seguida a viatura de Monte Alegre de Sergipe copiou o

rádio e se deslocaram ao Povoado, para fazer a condução até a delegacia de Monte Alegre de

Sergipe.

Ao chegarem a delegacia da já citada cidade o subtenente Freire acompanhado do

Sargento Ferreira foram inteirados de que dois dos autores dos ilícitos da noite do dia 08 estavam

embarcados em um veículo de transporte alternativo COOPERTALSE, em tentativa de fuga à

destino ignorado, diante das informações unidades foram deslocadas até a Rodoviária da Cidade

de Monte Alegre de Sergipe onde ao perceberem a presença das autoridades policiais os mesmo

pularam as janelas do micro-ônibus e empreenderam fuga, em seguida um dos infratores foi

capturado pelo Subtenente Freire e 3° Sargento Ferreira, em meio a fuga o infrator chegou a

adentrar em um bar onde pulou 2 muros meio a perseguição.

O brilhantismo e heroísmo do Subtenente Freire e do 3° Sargento Ferreira mostraram o

preparo e o profissionalismo dos Militares do Estado de Sergipe na prestação dos seus serviços

agindo de maneira extremante profissional. A mais profunda gratidão e reconhecimento ao

Subtenente Freire e ao 3º Sargento Ferreira, por seu brilhantismo e heroísmo em Nosso

Município.

Em um momento crítico em que a segurança de nossa comunidade estava ameaçada, o

Subtenente Freire e o 3º Sargento Ferreira agiram com destemor e determinação, conduzindo

uma operação que resultou na apreensão de indivíduos infratores, sem causar danos aos cidadãos

e, o que é igualmente importante, na recuperação dos bens da população que haviam sido

acometidos pelos atos ilícitos dos meliantes.

O serviço prestado por esses militares foi de extrema e relevante importância para a

população de Monte Alegre de Sergipe. Sua coragem, habilidade e dedicação à nossa segurança

merecem ser enaltecidas e celebradas por todos nós.

Nós também desejamos estender nossos agradecimentos à Polícia Militar e ao Corpo de

Bombeiros Militar do Estado de Sergipe, bem como à Secretaria de Segurança Pública do Estado

e ao Governo do Estado de Sergipe. O brilhante trabalho realizado pela segurança pública em

nosso Estado é fundamental para a tranquilidade e bem-estar de todos os cidadãos, e

reconhecemos a importância vital dessas instituições em nossa comunidade. Portanto, em nome

de todos os moradores de Monte Alegre de Sergipe, expressamos nossa sincera gratidão ao

Subtenente Freire, ao 3º Sargento Ferreira, à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros Militar, à

Secretaria de Segurança Pública e ao Governo do Estado de Sergipe por seu comprometimento

e dedicação em manter nossa cidade segura. Que este gesto de reconhecimento e gratidão sirva

como um exemplo de apoio contínuo àqueles que trabalham incansavelmente para proteger e

servir nossa comunidade.

Dedique-se ao seu trabalho, ainda que não haja reconhecimento.

Faça com alegria. Que você possa encontrar satisfação na certeza de que fez o seu melhor.

Ana Chahin

Sala das Sessões, Monte Alegre de Sergipe – SE, 14 de setembro de 2023.

RENALDO HENRIQUE DOS SANTOS

Presidente