Uma ação policial do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) resultou na apreensão de uma arma de fogo com um suspeito flagrado conduzindo um veículo em alta velocidade nas imediações de Itabaianinha. Ele é suspeito da prática de homicídios e crimes de pistolagem. A ação policial foi divulgada nesta quarta-feira, 13.

De acordo com as informações policiais, a equipe fazia policiamento nas proximidades da de Itabaianinha, às margens da rodovia SE-290, quando percebeu um veículo em alta velocidade. O condutor, ao perceber a presença da equipe, freou bruscamente o veículo e tentou fugir do local.

Diante da situação, a equipe iniciou o procedimento de abordagem ao veículo. O condutor saiu do veículo e fez disparos de arma de fogo na direção dos policiais. Houve confronto, e o suspeito acabou sendo atingido. Ele foi socorrido ao hospital, onde recebeu atendimento médico.

Com o suspeito, foram apreendidos um revólver calibre .38 com três munições deflagradas e três intactas. A ocorrência foi encaminhada à delegacia.