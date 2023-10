A cidade de Nossa Senhora da Glória, conhecida como a “Capital Sergipana do Leite”, está prestes a sediar um dos maiores eventos do agronegócio do estado de Sergipe, a Expo Glória 2023. Com a data marcada para os dias 19 a 22 de outubro deste ano, a Expo Glória promete ser uma celebração do setor agropecuário e do espírito comunitário da região.

Tratorada: Uma Antecipação Festiva

Como uma prévia animada da Expo Glória, a cidade de Nossa Senhora da Glória parou para prestigiar a Tratorada na última sexta-feira, 29 de setembro. Centenas de tratores percorreram as principais ruas da cidade, criando um espetáculo impressionante de máquinas agrícolas em ação.

A Tratorada não foi apenas um desfile de tratores; foi uma celebração da comunidade e do espírito empreendedor que sustenta a região. Ao longo do percurso, no mini trio Gasparzinho, o Valdir.com proporcionou entretenimento ao público, enquanto diversos empresários do ramo agrícola e influenciadores locais se uniram para tornar o evento ainda mais especial.

Expo Glória 2023: Celebrando o Agronegócio

A Expo Glória é um evento tradicional na região, (Edição 39ª Exposição e Feira de Animais) promovido pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória e nessa edição de 2023 com o apoio da COOPSEA (Cooperativa Sertaneja do Agronegócio).

O evento desempenha um papel fundamental na promoção e desenvolvimento do agronegócio em Sergipe, oferecendo uma plataforma para agricultores, pecuaristas e empresas ligadas ao setor apresentarem seus produtos, serviços e tecnologias.

Além das exposições de animais e leilão, a Expo Glória 2023 contará com a participação de diversas empresas do agronegócio, que terão a oportunidade de interagir com os visitantes e potenciais clientes. Negócios importantes são frequentemente fechados durante o evento, impulsionando ainda mais a economia local.

Atrações Artísticas Especiais



Não é apenas o agronegócio que faz da Expo Glória um evento tão esperado. A programação musical é uma parte essencial da festa, e já foram confirmadas atrações emocionantes para animar o público.

No dia 20 de outubro, sexta-feira, os palcos da Expo Glória receberão César Filho, Cintura Fina e Taty Girl para uma noite de muita música e diversão.

No sábado, 21 de outubro, a festa continua com Leno Ferrari, Luan Estilizado e Zezo, prometendo um sábado inesquecível para os presentes.

Continuaremos Atualizando Você!

A Expo Glória 2023 está prestes a começar, e continuaremos acompanhando de perto todas as novidades e atualizações em relação ao evento.

Fique atento para mais informações sobre as exposições agrárias, os expositores e, é claro, os shows musicais que farão deste evento uma experiência única para os moradores de Nossa Senhora da Glória e visitantes.

Prepare-se para celebrar o agronegócio, a música e a comunidade durante a Expo Glória 2023. Será uma experiência inesquecível que reflete a vitalidade e a união desta cidade sergipana.

Fique ligado para mais notícias sobre a Expo Glória 2023!

Por: Gladson Cardoso/Jornalista DRT/SE 1.871