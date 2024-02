De forma unânime, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) aprovou a concessão do título Doutor Honoris Causa ao artista plástico Cícero Alves dos Santos, conhecido popularmente como Véio. A entrega do título acontecerá no dia 5 de março, às 17h, no auditório do Senac, em Nossa Senhora da Glória/SE.

A honraria foi posposta pelo Campus do Sertão, por meio do diretor Maycon Reis, em conjunto com o diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Adriano Antunes. Com a entrega do título, a UFS ratifica a relevância do trabalho de Véio na história cultural sergipana, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, principalmente, pelas esculturas em madeiras mortas,

que representam movimentos socioculturais por meio das suas imaginações inspiradas

na vida do Sertão.

A Universidade Federal de Sergipe concede o título de Doutor Honoris Causa como homenagem máxima conferida pelo Conselho Universitário (Consu) a personalidades que se distinguiram, seja pelo saber, seja pela atuação em prol da Filosofia, das Ciências, da Técnica, das Artes e das Letras, seja pelo melhor entendimento entre os povos ou em defesa dos direitos humanos. A solenidade é aberta ao público.

Uma das obras de Cícero Alves dos Santos (Foto: André Seiti/Itaú Cultural)

Biografia

Nascido no Sertão Sergipano, em Nossa Senhora da Glória, Cícero Alves dos Santos, ganhou o apelido de “Véio” ainda na infância pela paixão de ouvir histórias e lendas das pessoas idosas da região. Ele iniciou a trajetória como artista plástico esculpindo com cera de abelha, dando formas de bonecas a sua arte.

À medida que crescia, “Véio” utilizava a madeira morta como matéria-prima nas esculturas. Até hoje ele segue representando figuras humanas inspiradas na vida do Sertão. As obras já foram expostas em diversas exposições culturais pelo Brasil, além de países como França e Itália.

Ascom UFS