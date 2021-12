UMBAÚBA: Evento acaba em confusão e estudante é ameaçado com estilete em escola

Nesta quinta-feira, 16, um evento que acontecia na Escola Estadual Drº Antônio Garcia Filho, que atualmente funciona no espaço do Instituto Federal de Sergipe (IFS), em Umbaúba, acabou em confusão. De acordo com as informações apuradas, um frequentador de outra escola entrou no espaço, discutiu com um aluno e tentou feri-lo com um estilete.

“A escola está funcionando no mesmo prédio do IFS, por conta da reforma. Aí sempre que tem evento no IFS, outras pessoas acabam tendo acesso ao mesmo espaço dos alunos. Hoje um aluno de outra unidade discutiu com um aluno do Garcia e tentou atingir o menino, bem mais novo, com um estilete. Retiramos esse garoto do prédio, mas ele ficou ameaçando o menino na parte de fora da escola. Então precisamos chamar a polícia para controlar a situação No meio dessa confusão toda, duas mães também discutiram e quase entraram em vias de fato. Foi uma confusão generalizada”, disse uma educadora da unidade, que preferiu não se identificar.

Segundo o 6º Batalhão de Polícia Militar, a companhia lotada em Umbaúba foi acionada para atender a ocorrência, mas ao chegar no local a situação já havia sido controlada, sem saldo de feridos.

*Com informações da Fan F1