Umbaúba: Prefeito fala sobre medidas relacionadas no combate ao Covid-19

Durante uma transmissão ao vivo na última quinta-feira,23, o prefeito do município de Umbaúba falou sobre as medidas que a gestão tem tomado no enfrentamento ao Covid-19 no município.

Humberto Maravilha anunciou o cancelamento dos festejos juninos, que estavam previstos para acontecer em junho deste ano. Ainda de acordo com o prefeito, a feira livre continuará suspensa durante essa semana.

Um dos assuntos mais discutidos foi sobre a reabertura do comercio, que tem sido discutida em vários municípios e até mesmo flexibilizadas em cidades com poucos casos confirmados de Coronavírus.









Na concepção do prefeito, é preciso discutir alguns termos para que comerciantes não sejam prejudicados.

Em relação a outras medidas o prefeito Humberto diz que montou um posto de saúde em um dos principais postos de combustível da cidade, que concentra grande fluxo de caminhoneiros. A medida serve para prevenir a entrada do vírus no município, haja visto que até o momento nenhum caso foi confirmado.

Outras ações estão sendo realizadas no município.