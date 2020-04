Secretaria de Estado da Saúde registra mais 10 casos de coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta sexta-feira, 24, o novo boletim epidemiológico do coronavírus (Covid-19), que aponta mais 10 casos da doença em Sergipe, sendo nove em Aracaju e um em Nossa Senhora do Socorro. O Estado passa a ter 145 casos confirmados.

Os novos casos de Aracaju são: sete mulheres com idades de 25, 30, 32, 38, 40, 43 e 68 anos, todas com diagnóstico de síndrome gripal. Duas mulheres são profissionais de saúde. E dois homens de 32 e 62 anos, ambos com síndromes gripais.

Em Nossa Senhora do Socorro foi infectado uma mulher de 40 anos também com síndrome gripal. Todos os novos casos desta sexta-feira cumprem isolamento domiciliar.

Foram realizados 1504 testes sendo 1359 negativados. Estão internados 17 pacientes, sendo nove em leitos de UTI (seis na rede privada e três na rede pública) e oito em leitos clínicos (quatro na rede privada e quatro na rede pública). O número de pessoas curadas subiu pra 39. Continuam oito óbitos pela doença em Sergipe.

Panorama Covid-19 em SE

Confirmados: 145

Aracaju: 95

Estância: 14

Itabaianinha: 07

Itabaiana: 04

Simão Dias: 04

N Sra do Socorro: 03

São Cristóvão : 03

Lagarto: 02

Propriá: 02

Pacatuba: 02

Itaporanga D’Ajuda: 02

N Sra da Glória: 02

Porto da Folha: 02

Capela: 01

Tomar do Geru: 01

Indiaroba: 01

Negativados: 1359

Receberam alta: 39

Óbitos: 08

Aracaju: 05

Simão Dias: 01

Itabaianinha: 01

Itaporanga D’Ajuda: 01