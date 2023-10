O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Delegacia Regional de Estância e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), localizou na tarde desta terça-feira, 3, um cativeiro no Povoado Terra Caída, município de Indiaroba, e libertou dois ciganos, reféns de uma extorsão mediante sequestro, iniciada na noite de segunda-feira,02, em Boquim.

Durante a abordagem, os sequestradores, identificados como Odenilton de Santana e Reginaldo da Silva Santana, reagiram à chegada dos policiais e, em meio ao confronto, acabaram atingidos. Apesar do socorro imediato, a dupla, que é do estado da Bahia, evoluiu a óbito após entrada no Hospital de Estância.

Ao todo quatro bandidos fora mortos durante a ação.

A policia investiga a participação do vice-prefeito, Antônio Bernardo Ferreira Lima, que ja foi ouvido e liberado. Mas as investigações irão continuar.

Confira a nota da prefeitura