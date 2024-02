O Carnaforró 2024 já tem sua atração principal confirmada: Xandy Avião. O renomado cantor de forró promete agitar a multidão com seus sucessos envolventes e sua energia contagiante.

Nascido no Nordeste, Xandy Avião é conhecido por sua voz marcante e seu carisma único. Com um repertório repleto de hits, ele promete fazer todos dançarem até o amanhecer.

O Carnaforró, realizado em Nossa Senhora da Glória, Sergipe, é um dos maiores eventos do Estado, reunindo foliões de todas as partes do país em uma celebração da cultura nordestina.