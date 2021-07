Realizada a primeira cirurgia em bebê no útero da mãe pela rede pública de saúde

São Paulo 1/7/2021 – Demos um grande passo para transformar a vida de inúmeros recém-nascidos e, ao mesmo tempo, para reduzir gastos da área da saúde

Procedimento corrige má formação da coluna e limita a possibilidade de outros problemas de saúde

No dia 24 de junho, a maternidade do Hospital Geral Vila Nova Cachoeirinha foi palco da primeira cirurgia pré-natal da rede municipal de saúde do município de São Paulo. Um bebê de 24 semanas de gestação, ainda dentro do útero de sua mãe, foi submetido a uma importante e complexa cirurgia, para corrigir a má formação óssea de sua coluna, chamada mielomeningocele, responsável por causar hidrocefalia e diversas outras complicações.

O procedimento limita a possibilidade do surgimento de problemas de saúde adicionais, garante qualidade de vida e só foi possível graças à parceria de treinamento e ensino firmada entre a rede municipal, o Grupo Santa Joana e o HCor.

O prefeito Ricardo Nunes e o secretário de saúde Edson Aparecido acompanharam a cirurgia no anfiteatro do hospital ao lado de inúmeras autoridades e profissionais de saúde, entre elas o vereador Rodrigo Goulart, parlamentar que teve participação efetiva nessa parceria, desde o início das tratativas.

“Sem a cirurgia essa criança poderia ter uma série de complicações e problemas de saúde graves, o que causaria muito sofrimento à família e também novas despesas para o sistema público. Demos um grande passo para transformar a vida de inúmeros recém-nascidos e, ao mesmo tempo, para reduzir gastos da área da saúde e aprimorar esse orçamento. Fico muito feliz por ter atuado em todas as reuniões entre a rede pública, o Grupo Santa Joana e o HCor, e por ter o privilégio de acompanhar essa realização histórica no dia de hoje. Gostaria de cumprimentar, mais uma vez, todos os profissionais da saúde, em especial, neste caso, o Dr. José Alfredo, diretor da Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha e o Dr. Fabio Peralta, pioneiro neste tipo de cirurgia no Brasil. Esperamos que essa seja a primeira de muitas na rede pública”, comemorou o vereador Rodrigo Goulart.

