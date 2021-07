Vendas de roupas sleepwear disparam na pandemia e marcas veem oportunidades para aumentar suas coleções

Rio de Janeiro 7/7/2021 – Empresas de diferentes setores lançam coleções de pijamas para a família toda

A relação entre a quarentena e a busca por pijamas e roupas mais confortáveis para ficar em casa fez com que marcas como a DeMillus ampliassem sua coleção de sleepwear para a família

A nova rotina ditada pela pandemia transformou sala em escritório, quarto em escola, cozinha em restaurante e também revolucionou o dresscode das pessoas que, “quarentenadas”, passam 24 horas por dia em casa. Enquanto roupas sociais e vestidos de festa acumulam pó nos cabides, o pijama rouba a cena e vira protagonista.

De acordo com o Google Trends, pijamas e roupões estiveram entre os 10 itens mais buscados no Brasil. Além dos pijamas, que revelaram um aumento de mais de 500%, conforme indica o Google, pantufas e chinelos atingiram o aumento de mais de 800% na procura.

A DeMillus, marca de roupa intima que está há mais de 74 anos no mercado, ampliou suas linhas de dormir que atendem toda a família. “Durante a pandemia, com a maioria da população em casa, os pijamas voltaram a ser o centro das produções. De olho no momento que pede mais conforto, pensamos nas peças que compõem todos da família para uma verdadeira festa do pijama”, diz Viviane Figueiroa, superintendente de marketing da grife.

Para estrear a nova coleção, a marca decidiu unir a expertise no setor ao desejo de se sentir mais confortável e trouxe peças do bebê ao adulto, com destaque para dobradinha ‘tal pai, tal filho e tal mãe, tal filha’, que garante o figurino divertido e completo em família nessa temporada de confinamento.

O conceito das duas peças para dormir é uma invenção oriental. Sua chegada à banda ocidental do planeta deve-se à invasão da Pérsia pelo Império Romano. De lá para cá, o conjunto de calça e blusa ganhou variações e chegou a virar símbolo de status. Os filmes hollywoodianos, que mostravam as divas reluzentes em seus trajes de dormir, popularizaram a ideia.

Os números sustentam que essa indumentária vive tempos áureos depois de estabelecido o isolamento social e veio para ficar.

Website: http://www.demillus.com.br