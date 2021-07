Com alta relevância entre empresas, marketing cresce junto de profissionais criativos

Maringá, PR 16/7/2021 – Hoje, 50% do desempenho de uma campanha deve-se à qualidade do criativo. A conta é bem simples: criativos resultam em custos menores por resultado.

As diferentes demandas do mercado exigem maior versatilidade por parte dos chamados “criativos”, e especialista comenta sobre fatores que podem influenciar no desempenho de campanhas.

O marketing digital mudou a forma como as empresas vendem e se relacionam com os clientes. Através de conteúdos persuasivos, é possível gerar lucro por meio da influência e da escalada e, consequentemente, vender mais. Dados apontados pela pesquisa “Panorama PMEs: Os impactos da Covid-19 e os passos para a retomada” revelaram que 85,6% das empresas consideraram que o marketing seria fundamental na retomada dos negócios após a pandemia.

Através do aumento do valor percebido, o marketing digital faz com que as empresas possam cobrar mais pelo mesmo produto. De acordo com o Instituto Brasileiro de Coaching, investir na diferenciação do produto faz com que o mesmo se destaque dos oferecidos pelos concorrentes, contribuindo para que o valor percebido pelo cliente seja maior.

Dentre as estratégias de marketing do mundo on-line estão as campanhas de anúncio em redes sociais. O analista de planejamento da Digimax Brasil, Alex Biasoli, diz que os criativos são fundamentais para o sucesso de uma campanha. “Hoje, 50% do desempenho de uma campanha deve-se à qualidade do criativo. A conta é bem simples: criativos resultam em custos menores por resultado. O que muita gente não sabe é que um bom criativo não significa necessariamente investimentos em grandes produções, mas, sim, pensar a mensagem para o formato e o comportamento certo do público-alvo”, explica o analista.

Um fator apontado pelo especialista que influencia no desenvolvimento da campanha é a definição do objetivo. Para começar o planejamento, é necessário partir do final, ou seja, é preciso começar definindo o objetivo da campanha: se é reconhecimento de marca, aumento de vendas, engajamento. No livro “Como Planejar e Executar uma Campanha de Propaganda”, Marcelo Públio explica que o objetivo deve responder o problema de comunicação, ou seja, quando o problema é definido, o objetivo também é. A partir do objetivo, analisa-se os cenários e os recursos para começar a trabalhar.

Em relação aos formatos dos criativos, os mesmos podem ser em forma de imagem, vídeo, carrossel, coleção, apresentação multimídia e experiência instantânea. Em uma notícia do Facebook, Rapha Vasconcelos, Head Creative Shop LATAM, ressaltou que, para desenvolver um bom criativo, é necessário adaptá-lo a diferentes formatos. Esses formatos ajudarão a identificar quais alternativas são mais eficientes para o negócio e, a partir disso, pode-se otimizar as campanhas dedicando mais orçamento àquelas que trarão mais resultados.

Um dado a ser considerado é que os criativos em forma de vídeo costumam chamar mais atenção das pessoas no feed de notícias do que criativos estáticos, e tendem a gerar ótimos resultados. De acordo com o Facebook, um vídeo que retém a atenção do usuário por mais de 10 segundos aumenta a intenção de compra do produto em 72%.

É preciso levar em conta também a dimensão das telas dos celulares, e não apenas dos computadores, isso porque, segundo a 31ª Pesquisa Anual do FGVcia, o Brasil apresenta 342 milhões de dispositivos móveis em uso, o que equivale a 1,6 dispositivo móvel por habitante. Por isso, ao criar uma publicação, é importante sempre levar em conta as limitações da tela desses aparelhos, para pensar nas melhores dimensões dos conteúdos.

Outro fator que influencia no desenvolvimento da campanha e que ajuda a marca a ser lembrada é evidenciá-la logo no início do anúncio (no caso de formatos dinâmicos) e de maneira explícita, principalmente para marcas que são pouco conhecidas. Dados da Metrixlab indicam que exibir a marca nos primeiros 3 segundos ajuda a melhorar os resultados de reconhecimento. É muito importante também que a identidade visual da marca esteja incorporada no criativo.

Para finalizar, Biasoli dá mais algumas dicas: “Trabalhe com vídeos curtos, seja objetivo, utilize movimentos, chame atenção o mais rápido possível, utilize legendas, mostre sua marca nos primeiros segundos e siga as recomendações de formatos por posicionamento e as políticas de anúncios. Não tem segredo! Menos é mais!”

