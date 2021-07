Curso gratuito ensina a adequar sites e lojas virtuais à LGPD

Rio de Janeiro – RJ 19/7/2021 – O objetivo da LGPD é proteger os dados de clientes, funcionários, fornecedores e demais indivíduos.

Com objetivo de fomentar o setor de tecnologia e comunicação digital, a Hostnet e o Curso em Vídeo lançaram, em julho, um curso gratuito online sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como adaptar websites e lojas online em WordPress à nova regulação.

A LGPD, ou Lei nº 13.709, foi aprovada em agosto de 2018, de forma a regulamentar como as empresas devem armazenar, coletar e usar os dados pessoais de terceiros. O objetivo é proteger clientes, funcionários, fornecedores e demais indivíduos que, de alguma forma, mantenham relações comerciais com a organização contra abusos, golpes, roubo de dados e práticas comerciais inconvenientes. Os cuidados devem ocorrer nos âmbitos online e offline.

Uma pesquisa realizada, em junho de 2021, pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) aponta que apenas 37% dos brasileiros afirmam conhecer “muito bem” ou “mais ou menos” a LGPD, já os que “ouviram falar” ou desconhecem a legislação chegam a 60% da população.

Ainda de acordo com a pesquisa, mais de 86% dos entrevistados têm medo de ser vítima de fraudes, golpes ou violação dos dados pessoais. Contudo, 54% das pessoas acreditam que estarão mais seguras, em relação aos dados pessoais na internet, daqui a cinco anos.

Apesar do pouco conhecimento sobre a legislação brasileira para proteção de dados, 62% dos brasileiros apontaram que com as novas leis em vigor (LGPD e Lei nº 14.155) acreditam que golpes e fraudes vão diminuir muito ou um pouco.

Para aprender como adequar sites a essas regras, as aulas serão ministradas, de forma online, pelo diretor da Hostnet Ramiro Lobo e pelo professor Gustavo Guanabara. A dupla já é conhecida na internet pelos cursos profissionalizantes de Criação de Sites (parte 1 e 2) e Lojas Virtuais com WordPress (parte 3), também gratuitos. Os três módulos já somam quase três milhões de views no canal Curso em Vídeo, no YouTube.

Agora, os professores especializados em TI se dedicam a ensinar como adequar os sites e lojas virtuais construídas com o WordPress a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Os cuidados vão muito além de instalar a barra de aviso informando sobre a coleta de dados. O aluno verá, no decorrer do curso, tudo o que é necessário fazer para se proteger e proteger os clientes e usuários em geral.

A estreia do primeiro episódio foi dia 13 de julho. As aulas são gratuitas e vão ao ar todas as terça-feira, às 11h, no canal Curso em Vídeo no YouTube. No entanto, se a pessoa interessada no treinamento tem pressa para receber e aplicar as informações que fazem parte do conteúdo, poderá ter acesso antecipado aos episódios.

Assinantes da Hospedagem de Sites Cloud da Hostnet e alunos apoiadores do Curso em Vídeo têm acesso antecipado às videoaulas. Neste momento, há três aulas publicadas na Academia Hostnet e a na área de apoiadores do Curso em Vídeo. As demais lições serão publicadas à medida que as edições forem concluídas.

O curso pode ser encontrado em: https://www.youtube.com/cursoemvideo

Website: https://www.youtube.com/cursoemvideo