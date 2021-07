Como fazer marketing para o Dia dos Pais

Rio de Janeiro, RJ 13/7/2021 – Assim como qualquer data comemorativa, o Dia dos Pais é essencial para o sucesso de vendas de uma empresa.

Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, dá dicas de marketing para o Dia dos Pais

O Dia dos Pais, em 2021, cai em um domingo, no dia 8 de agosto. Neste dia, milhares de pessoas por todo o Brasil estarão presenteando seus pais. Isso pode ser através de presentes físicos ou experiências como, por exemplo, um jantar em família.

Em termos de marketing digital, as datas comemorativas são muito promissoras. Por isso, vale a pena ficar atento para o calendário das datas comemorativas de 2021. O Dia dos Pais é uma das mais importantes delas.

Por esse motivo, vale a pena pensar em estratégias específicas para fazer marketing digital para o Dia dos Pais. A seguir, então, Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, apresenta algumas dicas que podem ajudar nesta tarefa.

Planejamento com antecedência

Segundo Rodrigo, a melhor forma de fazer uma estratégia de marketing digital eficiente é planejando tudo com antecedência. Com isso, é mais fácil garantir que tudo corra dentro dos conformes.

“No caso de uma data comemorativa, como o Dia dos Pais, a antecedência é ideal para ter ideias inovadoras e criativas. Dessa forma, é possível, por exemplo, pensar em uma campanha original e diferente do que qualquer outra marca vai fazer no mesmo período”, explicou.

Apostar no marketing visual

Na internet, a maneira mais efetiva de chamar a atenção de alguém é através dos recursos gráficos. Isso porque a comunicação visual transmite informações de forma mais rápida, o que é o mais apropriado para o mundo online, onde o fluxo de conteúdo é muito acelerado.

No caso de uma campanha de marketing digital, então, incluir elementos visuais é crucial para obter o sucesso. Em uma campanha para o Dia dos Pais, isso pode ser feito com imagens que ilustram os diversos formatos do amor e do carinho paternos.

Preparar promoções ou descontos

Em datas comemorativas, os clientes esperam por promoções ou descontos. Isso porque, nesse mesmo período, diversas outras marcas estão tendo esse tipo de iniciativa.

“Sendo assim, é importante pensar em uma promoção tentadora para o Dia dos Pais. Isso pode ser feito através de descontos em produtos específicos, por exemplo, que tenham a ver com o espírito da data”, explica Rodrigo.

Sorteio comemorativo

Fazer um sorteio é uma ótima forma de não deixar uma data comemorativa passar em branco. Além disso, é uma maneira eficiente de aumentar os níveis de engajamento nas redes sociais.

Sortear algum prêmio que tenha relação com o Dia dos Pais também é uma ideia interessante, como alguma atividade que possa ser feita em família. Com um prêmio tentador, com certeza a publicação receberá muitas interações, o que é muito positivo para o alcance do perfil da empresa.

Se a pessoa não sabe como fazer marketing para o Dia dos Pais, aconselha-se a contratação de uma agência de marketing digital.

Website: https://www.agenciaimma.com.br/