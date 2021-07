Como o Inbound Marketing pode ajudar na relevância de uma marca

Rio de Janeiro, RJ 15/7/2021 –

Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica a relação entre Inbound Marketing e relevância de uma empresa.

Quando o assunto é marketing digital, acaba sendo inevitável falar sobre o Inbound Marketing. Este termo se conceitua como uma série de estratégias de marketing que visam à criação de conteúdos direcionados para a captação de leads.

O direcionamento destes conteúdos está se tornando uma das principais estratégias das empresas na busca pela assertividade na comunicação, tendo relação direta na relevância da marca no segmento em que a mesma atua.

Neste sentido, Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, agência de Inbound Marketing, resolveu ajudar a fazer essa ligação entre relevância no mercado e investimento em marketing de atração.

De acordo com o especialista, o direcionamento de conteúdo bem montado passa por um processo de estudo do público-alvo para identificar suas características, necessidades e desejos. A partir destes dados, a empresa pode começar a investir em conteúdos que sejam relevantes ao público.

“Mesmo assim, ainda é preciso ter cuidado, pois só criar conteúdo relevante não garante o sucesso da estratégia. Na verdade, o conteúdo relevante é o que chamará a atenção do público. No entanto, o que vai garantir a captação é a qualidade do material criado”, afirmou.

Ou seja, além do tema ser importante, é ainda mais interessante investir em um conteúdo bem escrito, informativo e com fontes confiáveis. Isso garante a captação e ajuda a firmar a marca como uma referência quando trata dos assuntos relacionados ao segmento.

“Assim, é importante contar com a ajuda de uma agência de marketing digital para auxiliar na elaboração de estratégias e conteúdos mais assertivos. Garantindo, assim, a efetividade na captação de leads e a objetividade da comunicação para se tornar referência”, finalizou Darzi.

Website: https://www.agenciaimma.com.br/