Aumentar a eficácia da limpeza nos escritórios é fundamental para a preservação da saúde no ambiente de trabalho

São Paulo – SP 20/7/2021 – Ainda que a vida esteja voltando ao normal, devemos continuar nos atentando à saúde e ao bem-estar da população, principalmente nos escritórios

Garantir a higienização correta dos ambientes é importante para a saúde das pessoas que ali transitam e, para isso, é necessário investir em boas práticas de limpeza, produtos de qualidade e uma equipe qualificada para realizar o serviço.

Escritórios podem ser ambientes desafiadores. Diariamente, os funcionários enfrentam uma série de obstáculos em sua jornada de trabalho, que vão desde distrações causadas por barulhos dentro e fora do edifício até transtornos físicos e mentais, como o estresse, enfrentado por 72% dos participantes de um estudo realizado pela ISMA-BR (International Stress Management Association no Brasil).

Com a chegada da pandemia, mais uma preocupação entrou para a lista: a contaminação dos funcionários pelo novo coronavírus. Assim, se fez extremamente necessário promover um ambiente totalmente limpo e seguro para receber a equipe e garantir sua proteção – e, claro, do restante da população.

Além do uso de máscara, álcool em gel e outros cuidados individuais adotados pelos trabalhadores, a empresa também tem suas responsabilidades, devendo manter a higienização e a desinfecção dos escritórios. Entretanto, para garantir que tais práticas sejam realizadas de forma correta e eficaz, é necessário contar com especialistas na área.

Contratando uma empresa qualificada para a prestação de serviços de limpeza, é possível ter certeza de que a segurança e a satisfação dos funcionários serão mantidas, visto que estas empresas treinam continuamente suas equipes e dispõem de tecnologia de ponta para auxiliar e otimizar os procedimentos.

Apenas essas equipes possuem o total conhecimento de como deve ser realizada a limpeza nos escritórios, quais objetos e superfícies demandam um cuidado maior e, mais importante, quais produtos utilizar e como utilizá-los da forma correta, evitando intoxicações ou outros danos à saúde dos trabalhadores.

Mas os benefícios da limpeza nos escritórios ainda vão além da contenção da COVID-19. Como afirma Rui Monteiro, presidente do Sindicato das Empresas de Limpeza e Conservação no Estado de São Paulo – SEAC-SP, “além de favorecer a qualidade de vida dos funcionários, a limpeza ajuda a conservar os equipamentos e instalações do escritório, diminui os riscos de acidentes de trabalho, estimula a disposição, criatividade, produtividade e concentração da equipe e, claro, contribui para a sustentabilidade”.

Logo, investir na limpeza profissional dos escritórios colabora tanto para os próprios funcionários e para a boa realização de suas tarefas, quanto para a imagem e o desempenho da própria empresa no mercado que, mais do que nunca, se mostra extremamente competitivo.

Limpeza é saúde

Monteiro explica ainda que “ainda que a vida esteja, aos poucos, voltando ao normal, devemos continuar nos atentando à saúde e ao bem-estar da população, principalmente nos escritórios, que contam com um alto fluxo de pessoas todos os dias”.

Rui reforça que o único meio de garantir a segurança dos funcionários nestes ambientes é contando com o apoio de especialistas. As empresas que prestam serviços de limpeza contam com profissionais altamente capacitados, além de métodos e recursos inovadores para levar os melhores resultados às empresas contratantes.

Para ressaltar a importância de um ambiente limpo para a promoção da saúde e segurança de todos, o SEAC-SP está promovendo a campanha “Limpeza é Saúde”, que atenderá corporações de todos os segmentos quando estas contratarem uma empresa de limpeza profissional.

Em breve serão apresentados ao mercado os critérios para as empresas que desejam aderir à campanha. Estas receberão um selo, que representará e garantirá a qualidade e preocupação com as pessoas.

Para mais informações: https://www.seac-sp.com.br/index.php/comunicacao2/campanha-limpeza-e-saude

Website: http://www.seac-sp.com.br/index.php/comunicacao2/campanha-limpeza-e-saude