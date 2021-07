Interatividade dá o tom em nova versão de veículo online

São Paulo, SP 2/7/2021 – “O Portal Comunique-se tem em seu DNA ser a maior comunidade de jornalistas — e pessoas interessadas sobre o tema — do Brasil”

Portal Comunique-se dá início a mais uma fase de sua história com novos recursos

Lançado em 2001, o Portal Comunique-se inicia o segundo semestre deste ano com novidades. A meses de completar duas décadas no ar (o aniversário será em 10 de setembro), o veículo de comunicação nativo digital apresenta mudanças no layout e na forma de o público interagir com o conteúdo. As alterações estão disponíveis desde o fim da manhã desta quinta-feira, 1º de julho.

Na parte visual, a mais nova versão do site reconhecido por ser “o ponto de encontro da comunicação”, devido à especialidade na cobertura de assuntos envolvendo os bastidores do jornalismo e da comunicação corporativa, está mais clean. Tanto no desktop quanto na versão para mobile, as categorias então presentes na barra horizontal do menu principal surgem na opção “hambúrguer”, deixando a home mais limpa e dando prioridade aos conteúdos em destaque.

A evolução do Portal Comunique-se foi além do visual. Com a reformulação, as páginas de conteúdos possibilitam mais opções de interação por parte do público. Agora, os “amigos da comunicação”, forma pela qual a empresa se refere a seus leitores, podem facilmente compartilhar reportagens e artigos nas redes sociais e em aplicativos de mensagens. Em poucos cliques, o usuário do site tem a liberdade para divulgar uma matéria em grupo de WhatsApp, por exemplo.

Quem acessar o Portal Comunique-se a partir de agora terá ao seu dispor outras ferramentas de interatividade. Por meio de conta logada no Facebook, comentários terão vez — com a possibilidade de se ir além de mero consumidor de informação para passar à função de debatedor, externando publicamente o seu devido pensamento. Além disso, o site ganha o recurso de like and dislike. Ou seja: conforme ocorre em redes sociais, será possível registrar se gostou ou não gostou de determinado material divulgado.

Rolagem infinita e editor-designer

O novo Portal Comunique-se também chega com recurso tecnológico que deve se tornar tendência entre veículos de comunicação digitais: a rolagem infinita. Com ela, basta rolar para baixo a tela para navegar de uma matéria para outra, sem ter de encarar “alertas” de indicação para clicar em algum outro conteúdo do portal ou blog em questão.

Editor-chefe do Portal Comunique-se, Anderson Scardoelli avalia que os leitores ganham mais destaque diante das reformulações implementadas neste início de semestre. “O Portal Comunique-se tem em seu DNA ser a maior comunidade de jornalistas — e pessoas interessadas sobre o tema — do Brasil. E de hoje em diante essa comunidade se fortalece com maior integração, com comentários e reações do público”, avalia o jornalista que, detalhe, mais do que coordenar o projeto colocou a mão na massa e foi o responsável pelo desenvolvimento do site e pela implementação dos recursos de interação.

No dia em que inicia mais uma etapa de sua história, o Portal Comunique-se relembra em imagens a evolução de seus layouts. A data marca ainda o anúncio de uma parceria internacional. Isso porque o site disponibilizará as reportagens especiais produzidas pela equipe da LatAm Journalism Review, revista digital criada no ano passado pelo departamento de comunicação da Universidade do Texas (Estados Unidos).

Portal Comunique-se é parte de media tech

A mais nova versão do Portal Comunique-se reforça o posicionamento do Grupo Comunique-se enquanto media tech. A empresa dedica-se a facilitar a comunicação em diferentes setores por meio da mais avançada tecnologia. Dessa forma, a companhia controla o Comunique-se 360 (comunicação corporativa e marketing digital), a agência de notícias DINO (newswire), o Influency.me (marketing de influência), a RIWeb (relações com investidores) e a SuaTV (comunicação interna e sinalização digital). Além disso, o grupo é responsável pela realização dos prêmios Comunique-se e Influency.me.

