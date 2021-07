Plantas ganham ainda mais espaço na casa com a pandemia

Rio de Janeiro 28/7/2021 –

Crescem 110% as vendas dos itens de jardinagem, diz pesquisa da OLX

O olhar para a casa mudou ainda mais com o isolamento social causado pela pandemia do novo Coronavírus, antecipando reformas, upgrades nos imóveis, compra de terrenos para construir a casa dos sonhos e até mesmo o hábito de cuidar das plantas, que se tornou um hobby para muitas famílias. Observando esse movimento, a OLX, plataforma de compra e venda online, realizou um levantamento que aponta um crescimento de 110% nas vendas dos itens de jardinagem pelo site no mês de abril em comparação ao mesmo período de 2020.

Itens como mangueira, regador e pá estão no topo do ranking dos produtos de jardinagem mais vendidos de janeiro a abril de 2021 na plataforma, respectivamente. Já em crescimento de vendas, considerando abril deste ano em comparação com o mesmo período de 2020, o levantamento aponta que o cachepot apresenta o maior índice percentual, com aumento de 300%, logo em seguida aparecem o kit de jardinagem (200%) e terra (200%).

Jardim ou horta no quintal

O diretor da Pró Lotes, Marcelo Fróes, comenta que também percebeu essa tendência nos condomínios da loteadora localizados em Itaboraí, Maricá, São Pedro da Aldeia e Vargem Pequena. “Em uma das pesquisas internas realizada com os nossos compradores, foi verificado que 65% estavam comprando lotes para terem mais espaço e qualidade de vida, além de um jardim e horta para chamarem de seus. A condição de pagamento facilitada com entrada e parcelas que cabem no bolso também foi mencionada”, lembra Fróes. O executivo adianta que já estudam implementar nos próximos projetos da loteadora um espaço comum voltado para jardinagem.

Outro dado interessante é que no período de quarentena aumentou o interesse das pessoas de cultivar plantas dentro de casa. Esses dados foram levantados pela SemRush, plataforma de gerenciamento de visibilidade online e marketing de conteúdo, e mostram que a busca pela palavra “planta” subiu 110% na média mensal, comparando os períodos de maio a agosto de 2019 e 2020. Já “jardim vertical” também foi bastante procurado com 194 mil buscas no ano passado (de maio a agosto), contra 540 mil pesquisas em 2021, um salto de 177%. Para ajudar nesta empreitada, o portal Elo7, marketplace de produtos criativos do país, listou algumas opções de plantas que podem ajudar a deixar o ambiente mais aconchegante, entre elas suculentas, cactos, árvores, flores e folhagens, além de plantas artificiais. São alternativas para quem aprecia o contato com a natureza e para quem não tem tempo de cuidar.

