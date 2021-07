Negócios: cenário econômico sinaliza oportunidades para quem deseja investir

São Paulo, SP 22/7/2021 – O período é favorável, basta mirar nos produtos certos

Segundo Thomas Ricco, head de alocação research da Gamma Capital, atual momento econômico, onde os juros estão mais baixos, oferece boas oportunidades para investir de forma direcionada

Apesar das incertezas trazidas pela pandemia de Covid-19, houve um aumento expressivo do número total de investidores brasileiros nos últimos dois anos. De acordo com pesquisa realizada pela operadora B3 S.A, no final de 2019, o volume era de 1,6 milhões de investidores, ao passo que, no mesmo período do ano seguinte, o número passou para 3,17 milhões. Além disso, confirmando esta tendência, desde o início de 2021, o mercado tem se mantido aquecido, indicando um cenário positivo para tempos vindouros.

Segundo Thomas Ricco, head de alocação research da Gamma Capital – escritório de investimentos credenciado pela XP Investimentos que presta serviços de assessoria de investimentos em renda fixa, fundos de investimentos, renda variável e produtos financeiros estruturados – um fator especial se destaca neste cenário: “Este momento econômico, onde os juros estão mais baixos, fomenta uma boa oportunidade para investir de forma direcionada. O período é favorável, basta mirar nos produtos certos”.

No dia 16 de junho, o Copom divulgou um novo aumento de 0,75% da taxa Selic, levando-a ao patamar de 4,25%. Na visão de Ricco, isso demonstra que opções de investimentos com renda fixa pós-fixadas podem ser boas escolhas, já que, conforme a taxa Selic aumenta, esse tipo de aplicação pode subir também. Já investimentos de renda fixa pré-fixadas podem ser mais arriscadas uma vez que são precificadas seguindo as variações das curvas de juros.

“Esse ajuste já é o terceiro e a projeção do Copom é que a elevação atinja em torno de 6,25% ainda este ano e 6,50% para o ano seguinte, mesmo que a projeção possa sofrer alterações considerando a inflação e a evolução da retomada da economia no Brasil”, analisa.

Ainda assim, com tantas oscilações, os investidores que não detêm amplo conhecimento sobre produtos financeiros talvez não consigam observar com nitidez o melhor caminho. “Para evitar prejuízos, os investidores precisam ter cuidado quanto à escolha de onde aplicarão seus recursos. Contar com especialistas e estudar mais sobre o mercado de investimentos pode ajudar no direcionamento”, pondera Ricco.

Como compor uma boa carteira de investimentos?

Segundo o executivo, os números expressam uma realidade: este é um cenário positivo para os investidores. “Para compor uma boa carteira, porém, o investidor deve contar com um escritório de investimentos de credibilidade”, afirma.

Thomas destaca que os holofotes não precisam estar totalmente direcionados a aplicações conservadoras, já que o mercado de ações continua demonstrando seu potencial.

Para o analista técnico da XP Investimentos, Gilberto Coelho, as ações da Totvs tendem a aumentar ainda mais. Essa previsão acompanha o resultado da empresa na receita líquida, que aumentou 19,75% em relação ao mesmo período do ano anterior, em um montante de R$ 720,3 milhões.

Victor Cavagliere, ex-head da mesa de renda variável do Itaú BBA e atual head de atendimento da Gamma Capital, ressalta que é imprescindível uma análise cuidadosa dos produtos.

“A gestão adequada dos ativos dos clientes é a razão de existir de qualquer agente autônomo e isso exige responsabilidade, sobretudo no momento de sugerir os produtos para compor a carteira. Mas, considerando os cenários, a diversificação é possível e recomendada, sem deixar de lado os objetivos do investidor”, explica o executivo.

Orientação é importante, sobretudo para novos investidores, e para Perez, da XP Investimentos, a assessoria faz diferença: “O novo investidor quer dar mais um passo, e para isso precisa ter um entendimento completo dos produtos financeiros. É assim que o agente autônomo se posiciona, auxiliando na compreensão dos clientes”, conclui.

