Blue Yonder é nomeada líder WMS no Quadrante Mágico Gartner 2021

São Paulo 9/7/2021

Avaliação baseada na Gestão da Força de Trabalho, Previsão e Planejamento de Mão de obra, Capacidades Robóticas, entre outras. A Blue Yonder é a única empresa reconhecida líder nos três relatórios do Quadrante Mágico Gartner de Sistemas de Planning, Transportation e Warehouse

A Blue Yonder, líder do supply chain digital e provedora de distribuição do comércio omni-channel, foi posicionada pela Gartner Inc. como líder do Quadrante Mágico de Warehouse Management Systems¹ (WMS) 2021, com base nos eixos “Capacidade de Execução” e “Completude da Visão”. A Blue Yonder atribui esta posição à profundidade e amplitude do seu WMS e à plataforma Luminate™.

Desde a publicação em 2012² do Quadrante Mágico do Gartner para WMS, a Blue Yonder sempre apareceu nomeada como Líder. No relatório de 2021, a Blue Yonder acredita que esta posição de Líder representa as características únicas da empresa em sua distribuição de armazém, gestão da força de trabalho/mão de obra, previsão e agendamento de trabalho, hub de robótica e soluções de tarefas do armazém, entre outros critérios. O forte histórico da Blue Yonder de entrega de soluções WMS para gerenciar operações de armazém complexas para uma base de clientes muito grande e diversificada e o ecossistema de parceiros em expansão global.

“Com a multiplicação do e-commerce, a recessão do mercado de trabalho e os diferentes requerimentos na distribuição, a pandemia de Covid-19 tem aumentado a necessidade de maior automação nos armazéns e CDs. Para ser bem-sucedidas, as empresas precisam de soluções WMS que possam se integrar com diversas tecnologias como a Inteligência Artificial (IA), o Machine Learning (ML) e a robótica, isto para planejar e atender os pedidos a grandes velocidades e ainda poder gerenciar a força de trabalho na prevenção do burnout”, disse Desikan Madhavanur, Chief Development Officer da Blue Yonder.

Segundo Madhavanur, a recente Pesquisa Executiva de Logística, realizada pela Blue Yonder, mostra que quase metade (48%) dos executivos de logística planejam implementar e/ou melhorar seu WMS nos próximos 12 meses. O WMS da Blue Yonder, alimentado pela Plataforma Luminate™, oferece soluções às empresas que atendem às necessidades de um mercado em constante evolução.

O WMS da Blue Yonder empodera os clientes a impulsionar mudanças com aplicações que unificam e automatizam o processo de armazenamento, mão de obra, automação e transporte. Os clientes também podem levar esta jornada para a nuvem e melhorar a performance da distribuição omni-channel com processamento e escala de transações em tempo real. Além disso, a solução oferece estratégias otimizadas de armazenamento e seleção, tarefas ideais de armazenagem e gestão integrada da mão de obra e a força de trabalho, tudo entregue em uma plataforma simples, escalonável e perfeita.

A Blue Yonder continua a inovar e a focar na ampliação das capacidades com o Luminate™ WMS para melhorar o time-to-value dos clientes, ao mesmo tempo em que adota um cenário SaaS moderno. Em breve, a Blue Yonder trará capacidades adicionais que incluem:

Fulfillment-as-a-Service: um conjunto de serviços simplificados, integrados e escalonáveis para permitir o cumprimento da Última e Média Milha, incluindo Centros de Micro Distribuição (MFCs), dark-stores e muito mais.

Sistema de Execução de Armazém: uma solução multi-tenant, baseada em API para sincronizar, sequenciar e atribuir trabalho de forma inteligente, tanto ao trabalho quanto à máquina.

“Para expandir as operações da SuperFrio no Brasil e na América Latina, escolhemos o WMS líder mundial da Blue Yonder para impulsionar a nossa transformação digital. A solução nos fornece recursos que estão alinhados ao nosso planejamento estratégico de crescimento acelerado e melhoria contínua para atender os nossos clientes de alimentos e sementes. Com a ajuda da Blue Yonder, conseguimos mudar o paradigma de refrigeração no país. Graças à solução Blue Yonder, só no Brasil, podemos acomodar 2,2 milhões de metros cúbicos de armazenamento e 328.500 paletes em nossos 32 CDs. Também reduzimos o consumo de papel no escritório em 40%”, afirma Francisco Moura, CEO Latam da SuperFrio.

Com este último Quadrante Mágico do Gartner de Sistema de Gerenciamento de Armazéns, a Blue Yonder é a única empresa reconhecida como líder nos três relatórios do Quadrante Mágico do Gartner³, cobrindo sistemas de Planning, Gerenciamento de Transporte e Gerenciamento de Armazéns.

