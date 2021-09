Premiação de influenciadores digitais divulga lista de finalistas

- Advertisement -

São Paulo, SP 13/9/2021 – Acrescentamos mais premiações aos profissionais. Nossa missão é estimular o desenvolvimento da influência digital, tornar o Brasil uma referência mundial

Na decisão do Prêmio Influency.me 2021, creators estão organizados em número de votos e nível de engajamento

Os nomes dos finalistas da edição deste ano do Prêmio Influency.me foram divulgados na última quarta-feira, 8 de setembro. Ao todo, 90 projetos de conteúdo seguem na disputa pelos troféus de grandes vencedores da premiação, que em 2021 conta com 15 categorias — e que passam a ser organizadas em duas divisões: número de votos e nível de engajamento.

A parte de número de votos é destinada àqueles influenciadores que, conforme a definição sugere, obtiveram maior popularidade junto ao público votante no segundo turno da premiação. Na classificação por nível de engajamento, entram os influenciadores digitais que, em termos proporcionais, demonstraram real poder de influência e, assim, tiveram sucesso na relação “tamanho do canal X volume de indicações recebidas”.

Para a divisão por nível de engajamento, a organização do Prêmio Influency.me enfatiza que a classificações dos finalistas se dá pela seguinte fórmula: o total absoluto de votos recebidos no segundo turno da edição deste ano da disputa, dividido pela soma de seguidores nas redes sociais Instagram, YouTube e TikTok. Ao fim, divide-se o resultado por mil.

CEO do Grupo Comunique-se e idealizador do Prêmio Influency.me, Rodrigo Azevedo destaca que a implementação da divisão por engajamento reforça o compromisso da organização em prestigiar quem tem poder de influência. “Nada mudou em relação ao que já vínhamos fazendo em todas as edições. Apenas acrescentamos mais premiações aos profissionais. Nossa missão é estimular o desenvolvimento da influência digital, tornar o Brasil uma referência mundial na área e aproximar Influenciadores, fãs e marcas”, comenta o executivo.

Reta final: votação do Prêmio Influency.me 2021

Com a divulgação dos finalistas, o corpo de jurados é novamente convidado a participar do Prêmio Influency.me 2021. E o júri é composto pelos fãs — público em geral da internet —, que terão quase um mês para ajudar a fazer com que os seus influenciadores digitais favoritos conquistem os troféus do evento. A votação ficará disponível na internet até 3 de outubro. Para participar, basta acessar o site votacao.influency.me, escolher se logar via Facebook ou Gmail e registrar os votos, categoria por categoria.

Os nomes dos grandes vencedores da edição deste ano da premiação serão revelados em megalive programada para a noite de 17 de novembro. O evento virtual será transmitido ao vivo pelo canal Papo Influente no YouTube. O Twitter (um dos patrocinadores da iniciativa) e os media partners Panflix, RedeTV, TV Gazeta, BandSports, Observatório da TV e Olhar Digital também irão exibir a festa da noite de gala da influência digital brasileira.

Finalistas do Prêmio Influency.me 2021

A lista completa com os nomes de todos os finalistas do Prêmio Influency.me 2021 está disponível no site da premiação.

Website: https://premio.influency.me/