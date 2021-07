Vista amplia a oferta no segmento institucional com mandato de ações

9/7/2021 – A forma mais simples de aumentar as chances de acerto é reduzir as chances de erro. Esse é o primeiro e mais importante foco do nosso processo de investimento

A gestora Vista Capital está ampliando sua oferta no segmento institucional com seu mandato de ações de mãos dadas com a Itajubá Investimentos, distribuidora exclusiva da gestora no segmento institucional desde 2019.

Fundada em 2014, a Vista Capital é reconhecida pela performance dos fundos de investimento sob sua gestão. O resultado – ter todas as estratégias no topo do ranking de seus respectivos segmentos – é fruto do DNA de gestão, que combina inteligências macro e microeconômicas, e da reunião de 30 profissionais experientes e exclusivamente dedicados. Atualmente, a Vista Capital possui mais de R$ 3,0 bilhões de recursos sob gestão, com parcela significativa proveniente de Fundos de Pensão Brasileiros.

O Vista FIA é o primeiro fundo de ações da Vista Capital e seu portfólio é exclusivamente composto por ações, ETFs e opções negociadas no mercado acionário brasileiro.

A competência da gestão é confirmada não apenas pelo resultado expressivo, mas, em especial, por sua consistência. O fundo superou o benchmark em todos seus 6 anos de existência e está no 7º ano em curso.

A estabilidade de resultado posiciona o fundo no topo dos rankings de seu segmento, com rentabilidade acumulada de 328,1%, comparada à variação de 163,1% do IBX, entre janeiro de 2015, quando o fundo iniciou suas atividades, em maio de 2021.

“A forma mais simples de aumentar as chances de acerto é reduzir as chances de erro. Esse é o primeiro e mais importante foco do nosso processo de investimento”, explica o gestor João Eduardo Lopes, sócio da Vista Capital. Para medir a qualidade do processo, a Vista Capital criou o que chamam de índice de acerto e se orgulha dos resultados. Na história do fundo, 76% de todos os investimentos relevantes do portfólio geraram alfa, ou seja, apresentaram rentabilidade superior ao benchmark durante o período em que estiveram no portfólio.

A gestora também mede o tamanho dos erros em relação aos acertos. Os investimentos bem-sucedidos geraram um alfa em média 3,6x maior quando comparado o alfa gerado pelos investimentos que não foram tão bem-sucedidos. “Escolher e assumir riscos como um time depende de nossa capacidade de nos expor. A gente se orgulha de aqui na Vista ter uma cultura transparente e honesta que dá conforto não apenas para escolher os investimentos, mas também para dizer ‘eu estava errado’. É o que garante que vamos corrigir nossos erros rapidamente, não os permitindo crescer. Confio que mantendo essa capacidade, seguiremos acertando 3 de cada 4 investimentos com acertos que geram 3 vezes mais resultado do que os erros”, complementa João.

“Nosso trabalho com a Vista Capital busca ampliar as opções no mercado de Fundos de Pensão e possibilitar ao investidor a escolha de diferentes estratégias de investimentos em seu portfólio. Acreditamos que a união dos olhares macro e microeconômicos geraram um portfólio complementar ao de outros gestores brasileiros de ações, ideal para que o público institucional atinja seus objetivos”, afirma Rodrigo Soggia, sócio da Itajubá Investimentos.

O fundo não realiza investimentos em ativos financeiros no exterior, operações de venda a descoberto, negociações de contratos futuros e, no mínimo, 67% do patrimônio líquido do mandato deve estar investido em ações ou ETFs.