A importância da escolha do processo de desinfecção da água

São Paulo – SP 20/7/2021 –

Seja por processo químico ou foto-oxidação, a desinfecção da água precisa ser feita para garantir a qualidade em suas aplicações.

Várias são as soluções para a desinfecção da água, que a torne mais apropriada, seja para consumo humano, residencial ou industrial. Nesse processo, a escolha do método mais indicado depende da necessidade de cada cliente. Um dos principais processos pelo qual a água passa é a desinfecção, que pode ser feita por processo químico e foto-oxidação.

No caso do método de desinfecção da água denominado foto-oxidação é utilizada a tecnologia da irradiação ultravioleta. A Asstefil, empresa especialista em sistemas de desinfecção da água, ressalva que este método apresenta desafios e vantagens por não deixar resíduos químicos na água produzida. “A tecnologia ultravioleta pode ser aplicada em várias áreas, por isso, é imprescindível que o equipamento esteja bem dimensionado às condições operacionais”, destaca o gerente da empresa, Fabio de Oliveira.

Outro método utilizado para a desinfecção da água é o processo químico, um dos mais utilizados no país, nele é adicionado cloro na água que, a partir de então, é responsável por anular toda a atividade dos patógenos que estejam presentes, deixando-a apta para o consumo humano. “A eficiência na cloração está diretamente ligada à forma que ela é feita. Por isso, é imprescindível a utilização de equipamentos precisos no que se refere à dosagem do produto”, afirmou Oliveira.

É importante lembrar que cada um desses processos exige um tipo de equipamento e profissionais capacitados para seu manuseio. “Todo tipo de tratamento da água tem por objetivo remover as partículas, bactérias e outros microrganismos que podem causar características indesejáveis na água, como, por exemplo, cores e odores”, ponderou Fabio de Oliveira em relação à importância de adotar esse serviço para uma água mais pura, independentemente da usabilidade.

Por fim, o gerente da Asstefil reforça que, com o uso de materiais adequados e de qualidade, juntamente com uma mão de obra capacitada, é possível identificar qual o tratamento mais adequado para cada procedimento. “Só assim se garante maior durabilidade aos produtos e produtividade para os colaboradores”, finalizou.

Website: https://asstefil.com.br/