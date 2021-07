Levantamento aponta alta prevalência de problemas de saúde mental entre colaboradores de empresas

20/7/2021 – É preciso que as empresas previnam, identifiquem, apoiem e ajudem na reabilitação dos funcionários”, diz Ernani Carioni Filho, Diretor Clínico da HSPW.

Plataforma HSPW, que mede a saúde integral, aponta que mais de metade apresenta transtornos como burnout, ansiedade, depressão e estresse

A healthtech HSPW (Healthy & Safe Place to Work), que acompanha em tempo real a saúde física, mental, financeira e organizacional dos colaboradores das empresas, levantou uma amostra de 1.000 colaboradores inscritos em sua plataforma. A empresa constatou significativa prevalência (51,7%) de problemas de saúde mental, como burnout, ansiedade, depressão e estresse.

O neuropsicólogo Ernani Carioni Filho, Diretor Clínico da HSPW, acredita que estes dados podem ter relação com o difícil momento da pandemia da Covid-19 e problemas econômicos generalizados.

“São vários problemas ao mesmo tempo. A falta de um horizonte nítido de final da pandemia, a preocupação com a educação dos nossos jovens e a falta de momentos de confraternização, tudo isso vai se somando e gerando estresse nas pessoas. É preciso, mais do que nunca, que as empresas previnam, identifiquem precocemente, apoiem e ajudem na reabilitação de seus funcionários”, afirma Ernani.

Afastamento do trabalho

“Os transtornos mentais geram custos para as empresas. Eles elevam a sinistralidade dos planos de saúde e estão entre as causas de afastamento do trabalho”, alerta Marcelo Nóbrega, Conselheiro para Inovação e Soluções em Recursos Humanos da HSPW.

Prevenção e acompanhamento com a plataforma HSPW

A HSPW é um agente engajador para a transformação e mudanças de hábitos que impactam a saúde dos colaboradores das empresas, a custos acessíveis. O mapeamento completo da saúde integral abrange, apenas para citar alguns exemplos, desde depressão, estresse, burnout, qualidade do sono, nível de atividade física e síndrome metabólica até bem-estar e comportamentos financeiros, índice de aderência aos valores da empresa e atitudes relacionadas à diversidade e tolerância.

O time de especialistas em saúde integral da HSPW faz a interface com os gestores das empresas para auxiliar no gerenciamento das hipóteses diagnósticas e nas opções de encaminhamento.

A HSPW oferece ainda um ecossistema de suporte composto por empresas de telemedicina, psiquiatras e psicólogos, clínicas de diagnóstico clínico, programas de auxílio psicológico, academias de ginástica, nutricionistas, odontólogos, ginástica laboral, consultorias de finanças pessoais, liderança e fit cultural, entre outros.

Ao se deparar com um universo de pessoas que atendem aos critérios de alteração da saúde física e mental, um time experiente de profissionais, entre eles Jairo Bouer, Marcelo Nóbrega, Glenda Kozlowski, Nestor Sequeiros, Daniel Leipnitz, Cleisson Barboza, Ernani Carioni Filho e Mari Abreu, se uniu em 2021 para lançar a healthtech. Com sede administrativa e comercial em São Paulo e de desenvolvimento técnico em Santa Catarina, a primeira plataforma de acompanhamento da saúde integral dos colaboradores atende clientes em todo o Brasil. Os serviços são cobrados por meio de uma assinatura mensal, com base no número de colaboradores e associados envolvidos no processo de avaliação. A plataforma é acessível por smartphones, notebooks e desktops e atende à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados. Mais informações podem ser encontradas em https://www.hspw.com/ e www.instagram.com/hspwpeople.

