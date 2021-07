Emissora VTV SBT investe em conteúdos exclusivamente digitais e atinge 500 mil inscritos no YouTube

Campinas, São Paulo 30/7/2021 –

O YouTube, plataforma de vídeos consolidada nos dias de hoje, foi fundado em 2005 com o objetivo de facilitar o upload de vídeos na internet, uma vez que naquele tempo existia uma grande dificuldade em compartilhar conteúdos em formato de vídeo devido ao tamanho e à velocidade de conexão, que eram bem limitados.

Assumindo um importante papel na vida das pessoas e na construção e na disseminação da cultura brasileira, o YouTube lidera em humor, notícias, músicas e entretenimento, fazendo com que a plataforma receba mais de 2 bilhões de acessos mensalmente.

Motivados pelo impacto da rede social na culturalização desse tipo de conteúdo, a VTV, emissora afiliada do SBT na Região Metropolitana de Campinas, Baixada Santista e Litoral Norte, investe desde 2011 no fortalecimento da sua estratégia digital, que inclui desenvolvimento de conteúdos exclusivos para a plataforma, como transmissão ao vivo dos telejornais, conteúdos sobre esportes e games, vídeos e lives exclusivas, e os projetos digitais “Minutinhos da Chef” e “Dicas na Medida”, que já estão ganhando muitos likes e compartilhamentos nas páginas da VTV.

Comprovando o sucesso nas redes sociais e a ampliação no alcance por meio das plataformas digitais, “Jornalismo VTV”, canal no YouTube da VTV, recentemente alcançou a marca dos quinhentos mil inscritos e cerca de 18 milhões de visualizações por mês, totalizando 156 milhões desde o início da página. Gabriel Rosário, Coordenador Digital e Social Media da VTV comenta essa conquista: “A VTV sempre se mostrou pioneira no ambiente digital. Especificamente no YouTube do Jornalismo VTV, o foco é a produção incessante de conteúdo de qualidade e que trouxe para as redes sociais a mesma credibilidade que já temos na TV. A conquista dos 500 mil inscritos vem para confirmar que estamos no caminho certo e nos incentiva a fazer cada vez mais”.

Website: https://www.youtube.com/c/JornalismoVTVSBT/featured