A ansiedade traz 21 sinais para o corpo e a mente: aprenda a reconhecer doenças comuns

Semelhante à dor intensa, a ansiedade é a expectativa do futuro antes dos grandes eventos (como casamentos, entrevistas de emprego e reuniões), e é uma maneira do cérebro se preparar para o futuro.

No entanto, a preocupação excessiva é anormal e pode ser um dos sintomas da ansiedade generalizada, que é o tipo mais comum de transtorno de ansiedade.

Aprenda a reconhecê-lo

Ansiedade generalizada: o que é isso?

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) da Associação Psiquiátrica Americana, o transtorno de ansiedade generalizada é uma doença caracterizada por ansiedade e medo excessivos.

A interferência é tão severa que incidentes triviais também atraíram a atenção das pessoas, como curiosidades no trabalho, finanças e atrasos. Como resultado, há sinais de ansiedade psicológica e física, resultado dos esforços que o corpo humano deve pagar para manter a atenção. De acordo com o manual, a maioria das fotos dura seis meses, mas algumas podem durar vários anos e é difícil para os pacientes controlar sua ansiedade.

Causas









Antônio Geraldo da Silva, diretor técnico da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), diz que pessoas com transtornos de ansiedade podem ter visões diferentes de todo o mundo, porque fatores genéticos podem ou não aparecer ao longo da vida.

No entanto, se a doença ainda estiver em estágio agudo, pode levar ao fato de uma crise. Ele acredita que a maioria dos fatores desencadeantes da crise está relacionada a incidentes de perda, como demissão de trabalho, perda de parentes, perda de referência, liberdade etc.

Essas situações podem ser conscientes ou inconscientes, causando um processo triste que leva à ansiedade. A fase crônica é caracterizada por ansiedade constante. Geralmente ocorre em pessoas que não tratam a doença durante a fase aguda.

Sintomas de transtorno de ansiedade generalizada

Sintomas mentais

Atenção Exagerada

Medo Persistente

Apreensão

Inquietude

Inquietação

Dificuldade para Concentração

Sensação frequente de que algo ruim vai acontecer

Descontrole de pensamentos

Preocupação exagerada em relação à realidade

Sintomas Físicos

Dor ou aperto no peito

Fadiga

Palpitação no coração

Tontura

Sensação de que vai desmaiar

Falta de ar

Dor de barriga

Diarreia

Fala exageradamente rápida

Tensão muscular

Dor nas costas

Perturbação do sono

Ansiedade normal e patológica: Como sei se tenho esta doença?

Além dos sintomas de ansiedade, o Dr. Geraldo explicou que a principal diferença entre transtorno de ansiedade generalizada e sensação normal é o distúrbio social da vida do paciente. Tão intenso que atividades simples (como dormir e trabalhar) se tornam extremamente difíceis.

Diagnóstico

O diagnóstico é puramente clínico, o que significa que não há outro exame senão a percepção e o exame médicos. O profissional mais qualificado é um psiquiatra.

A ansiedade pode ser curada?

Segundo os profissionais, a ansiedade pode ser curada com tratamento adequado. No entanto, em alguns casos, ela recidiva, enquanto em outros é necessário prolongar a vida útil do medicamento, que pode ser tomado por vários anos.

Tratamentos











Os principais métodos de tratamento dos sintomas de ansiedade são o uso de medicamentos psiquiátricos (que podem ser anti-ansiedade ou antidepressivos) e o tratamento cooperativo com psicólogos para aprender a controlar os impulsos de ansiedade. .

As orientações sobre exercícios físicos e dieta também são benéficas, porque alguns alimentos irritantes podem piorar a condição, como café e bebidas energéticas.