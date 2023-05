A Associação Atlética Banco Do Brasil disputou no último fim de semana, os Jogos Estaduais entre Sergipe e Alagoas das AABBS.

A competição do futebol foi dividida em três categorias:

Adulto

Master

Super Master

Demonstrando um bom futebol, as equipes foram passando de fase com muita facilidade até chegarem as finais.

Parabéns a todos os envolvidos pela representatividade.