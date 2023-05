O Educar saiu na frente diante do Adesppe no jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil de Futsal. Equipe de Nossa Senhora da Glória venceu por 3 a 2, jogando no Ginásio Jota Raposo, em Igarassu-PE.

O time da casa abriu o placar com Alison, mas o Educar conseguiu a virada com gols de Fabricio, Foca e Diga. O Adesppe ainda marcou o segundo com Lazzaro, mas não evitou a derrota.

Com o resultado do primeiro jogo, o Educar precisa somente de um empate para se classificar para a segunda fase da competição. O confronto da volta está marcado para o dia 13 de maio, às 20h, no Ginásio Padre Leon Gregório.

Por Redação do ge • Igarassu | PE