Na última segunda-feira, 13, policiais militares da Companhia Fazendária e auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) flagraram duas carretas transportando produtos com irregularidades nas notas fiscais. O fato foi registrado no Povoado Pedra Branca, no município de Laranjeiras.

Na ação, policiais militares e auditores fiscais abordaram os dois veículos, um transportando carne e outro, pedra almofadada.

Durante o procedimento, os agentes da Sefaz constataram que havia irregularidades nas notas fiscais das cargas.

Com o apoio dos militares da Companhia Fazendária, os materiais foram retidos e encaminhados ao Fisco estadual, para que fosses lavrados o autos de infração.

Fonte: Ascom PM/SE