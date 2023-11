Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) apreenderam 7kg de drogas no bairro Inácio Barbosa, Zona Sul de Aracaju. A ação policial ocorreu nesta terça-feira, 14.

De acordo com o delegado Ataíde Alves, as drogas foram apreendidas após verificação de denúncias anônimas. “Dentre as drogas, há maconha, cocaína e crack”, detalhou.

O Denarc instaurou inquérito policial para identificar a propriedade da droga. Os entorpecentes e outros itens apreendidos foram encaminhados à sede do Denarc.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181).