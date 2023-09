Uma ação conjunta entre as delegacias de Nossa Senhora da Glória e Porto da Folha, Divisão de Inteligência (Dipol) e Polícia Militar resultou no cumprimento de mandados de prisão e de busca domiciliar em Canindé de São Francisco. Dois investigados foram presos. A ação policial ocorreu nesta quarta-feira, 6.

De acordo com as informações policiais, as ordens judiciais foram expedidas a partir de inquérito policial que apura homicídio praticado com uso de arma de fogo.

Conforme apuração policial, o crime ocorreu na madrugada de 7 de agosto, nas proximidades do Povoado Capim Grosso, em Canindé de São Francisco.

A investigação indica que os suspeitos cobraram dívida de drogas à vítima nos dias que antecederam o crime. Os presos passarão por audiência de custódia, e seguirão à disposição do judiciário.