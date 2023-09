O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu o mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 29 anos investigada pela participação em crime de roubo com uso de arma de fogo. O crime ocorreu em março de 2023, em Marechal Deodoro (AL). A prisão ocorreu em Itabaianinha. A ação policial foi divulgada nesta quarta-feira, 6.

No decorrer de investigações que tramitam no DHPP, com apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), foram obtidas informações sobre a localização da foragida da Justiça de Alagoas. Ela foi presa em Itabaianinha, sendo conduzida ao DHPP para providências e foi colocada à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.