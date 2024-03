Durante ação conjunta coordenada pela Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, foram apreendidas 842 camisas masculinas, na quarta-feira, 7, em cidades de Sergipe. Os produtos foram roubados no último dia 19 de janeiro, no município de Santa Cruz do Capibaribe, no estado de Pernambuco. A ação contou com o apoio das Delegacias Regionais de Itabaiana e Lagarto, além da 5ª Delegacia Metropolitana, de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo o delegado responsável pela ação, Artur Herbas, as investigações começaram quando um representante comercial da empresa vítima entrou em contato com a Polícia Civil de Sergipe, para informar que algumas das camisas roubadas no último dia 19 de janeiro estavam sendo exibidas em manequins e vendidas num estabelecimento da cidade de Nossa Senhora da Glória.

Após uma análise inicial do caso, verificou-se que a loja citada possuía outras filiais em diferentes municípios sergipanos, o que fez com que as investigações tomassem dimensões intermunicipais. “Foram feitas diligências em diversas cidades, para coletar indícios de receptação, e, após o levantamento inicial, a Polícia Civil se deslocou para fazer apreensões, ao mesmo tempo, em Glória, Lagarto, Itabaiana e Socorro”, afirmou o delegado Artur Herbas.

No total, foram apreendidas 842 camisas masculinas de dois modelos diferentes de uma determinada marca, que totalizam o valor de R$ 56.329,00, conforme valor de venda de varejo.

A pessoa apontada como a proprietária das quatro lojas ainda não foi encontrada. As investigações seguem até a elucidação completa da ação criminosa. Já as camisas roubadas, serão restituídas à empresa pernambucana a partir desta quinta-feira, 7.