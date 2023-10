Equipes de policiais civis das delegacias de Muribeca e Malhada dos Bois, com apoio do Comando de Policiamento do Interior (CPMI), deflagraram uma ação policial no povoado Visqueiro, Município de Muribeca, visando desarticular um grupo de suspeito de tráfico drogas, ameaça e porte ostensivo de arma de fogo na cidade. Ação resultou na prisão de envolvidos e apreensão de drogas e arma de fogo. O caso ocorreu nessa terça-feira, 3.

De acordo com as informações policiais, ao abordar o primeiro suspeito, uma pequena quantidade de maconha foi encontrada com ele, que alegou que o entorpecente era de propriedade de seu tio. Com base nessa informação, os policiais dirigiram-se à residência do suposto tio, sendo recebidos com disparos de arma de fogo.

Houve confronto, o suspeito foi atingido, recebeu socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Os demais envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Capela, onde foram aplicados os procedimentos legais cabíveis ao caso.

Durante uma busca na residência, foi encontrada uma quantidade de maconha e cocaína, além de um revólver calibre .38 e algumas munições deflagradas. Este revólver foi utilizado pelo suspeito para entrar em confronto com os policiais.

A Polícia Civil reitera sobre a importância das denúncias anônimas realizadas pela população por meio do Disque Denúncia, 181. O sigilo do denunciante é garantido