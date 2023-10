Foi deflagrada pela Delegacia de Turismo (Detur) uma operação de combate a furtos qualificados contra estabelecimentos comerciais na capital e no interior do estado. A ação policial contou com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol). A operação cumpriu dois mandados de prisão e duas decisões judiciais de busca e apreensão. Na operação, foram apreendidos diversos produtos, além da quantia de R$ 20 mil. A ação policial aconteceu nas cidades de Aracaju e Barra dos Coqueiros, nesta quarta-feira, 4.

De acordo com a delegada Gisele Martins, o grupo criminoso é conhecido por funcionários dos estabelecimentos comerciais como “Olho de Peixe”. O grupo é composto por diversas pessoas que atuam praticando furtos em estabelecimentos comerciais. “Como grandes supermercados da cidade”, acrescentou a delegada.

Conforme Gisele Martins, os envolvidos no grupo entravam no estabelecimento e focavam principalmente em furtos de aparelhos eletrônicos. “Principalmente televisores, mas eles também levavam diversos itens de alimentação e de higiene pessoal. Eles vendiam esses produtos e faziam lucro com o furto”, revelou.

Na operação desta quarta-feira, na residência dos investigados com mandados de prisão, foram encontrados diversos eletrônicos e variados itens de higiene pessoal, além de roupas com etiquetas, assim como explicou a delegada Gisele Martins.

“Se os investigados tinham alguma oportunidade em algum estabelecimento comercial, eles praticavam o furto. Eles viviam dessa situação. Era um estilo de vida. Também apreendemos mais de R$ 20 mil na residência dos investigados. Todos os objetos apreendidos estão sendo encaminhados para a Detur”, complementou a delegada.

A delegada finalizou ressaltando que os bens foram furtados de diversos estabelecimentos comerciais. “Dentre supermercados grandes e estabelecimentos comerciais pequenos. Nós vamos ver pelo apanhado de objetos apreendidos na operação”, pontuou Gisele Martins, que integra a equipe da Detur.