Nessa quarta-feira, 27, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão contra um homem investigado pelo crime de tentativa de homicídio. A ação ocorreu após ele ser conduzido à Delegacia de Santana do São Francisco pela Polícia Militar, em virtude de uma ocorrência de som alto e perturbação do sossego.

Segundo informações da PM, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de som alto no povoado Saúde, município de Santana do São Francisco. No local, os militares confirmaram a denúncia, conduzindo até a delegacia o dono do aparelho, que tentou fugir da abordagem, mas foi alcançado e levado à unidade da Polícia Civil local, com o som automotivo.

Na delegacia, a Polícia Civil checou os antecedentes criminais do suspeito e descobriu que o homem possuía um mandado de prisão em aberto por uma tentativa de homicídio no ano de 2017, na cidade de Japoatã. Durante este período, o investigado estava em liberdade, morando em Santana do São Francisco, onde foi localizado na ação da PM nesta quarta.

O homem foi preso e será apresentado na audiência de custódia. O caso está à disposição do Poder Judiciário.