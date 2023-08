Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar e a Guarda Municipal de Rosário do Catete resultou na apreensão da motocicleta utilizada no roubo que teve como vítima um motorista de ônibus da Prefeitura de Rosário do Catete. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 10.

De acordo com as informações policiais, o motorista informou à polícia que estacionou o ônibus devido a problemas mecânicos nas proximidades do povoado Siririzinho. No crime, o celular da vítima foi roubado.

Nas investigações, a motocicleta utilizada no roubo foi localizada no povoado Cipó de Burro, em General Maynard. O veículo estava em posse de um homem residente no povoado Siririzinho, onde aconteceu o roubo ao motorista do ônibus.

A vítima reconheceu a motocicleta apreendida. O veículo está com o chassi raspado, e a cor é diferente do registro no Detran/SE. A alteração na motocicleta indica que pode ter sido utilizada na prática de crimes em Siriri, Rosário do Catete e municípios vizinhos.

A Polícia Civil instaurou inquérito para prosseguir com as investigações e identificar todos os envolvidos. Informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas à polícia pelo Disque-Denúncia (181).