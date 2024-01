Em ação conjunta entre a Delegada de Pacatuba e a 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM), foi preso em flagrante um homem suspeito de agredir a própria filha. A vítima é uma criança de oito anos. A ação policial ocorreu na última sexta-feira, 26, e foi divulgada nesta segunda-feira, 29.

De acordo com as informações policiais, as equipes foram comunicadas de que um homem foi visto dentro de um carro agredindo de forma física e verbal a criança. Testemunhas que se apresentaram espontaneamente relataram ter presenciado xingamentos, socos e cotoveladas contra a criança.

Durante as diligências no local, foi constatado que o suspeito havia cometido a violência contra a própria filha. Diante da situação, o homem foi preso em flagrante.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido