A Delegacia de Porto da Folha, com o apoio do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), cumpriu o mandado de prisão definitiva contra um homem condenado pelos crimes de estelionato, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira, 11.

De acordo com as informações policiais, a prisão ocorreu após informações de que o foragido da Justiça não mais estaria residindo no município Porto da Folha, mas que frequentava a cidade com uma certa frequência.

As equipes fizeram buscas e localizaram o homem. Ele foi preso e já se encontra à disposição da Justiça.