Nessa segunda-feira (11), militares da 2ª Companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia/9º BPM) prenderam um homem foragido da Justiça no Povoado Areias, município de Santa Rosa de Lima.

De acordo com a equipe, o flagrante aconteceu às 10h30, durante rondas ostensivas no povoado. No momento, o homem apresentou bastante nervosismo e tentou fugir ao notar os policiais. Na consulta ao sistema de buscas, ficou constatado um mandado de prisão em aberto, emitido em 17/08/2023. Uma faca foi apreendida.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Santa Rosa de Lima, onde permanece à disposição da Justiça.