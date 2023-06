Como resultado da ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, um homem suspeito de praticar o crime de extorsão qualificada com a restrição de liberdade foi preso em flagrante nessa segunda-feira (27). A vítima foi obrigada a retirar dinheiro. O caso ocorreu na cidade de Poço Verde.

De acordo com as informações policiais chegou ao conhecimento da Delegacia que estava em andamento o crime de extorsão com restrição da liberdade. Os policiais militares foram acionados e foram à residência indicada como o local do fato. Nesse momento, um dos homens comparsas fugiu, deixando arma de fogo utilizada no crime.

Ainda conforme as informações policiais, os demais envolvidos, que acompanharam a vítima até a realização do saque no banco, também conseguiram fugir. Iniciadas as investigações, ainda pela manhã, foi identificado um dos suspeitos, sendo os demais envolvidos identificados no período da tarde.

Em continuidade às diligências, por volta das 20h30 da segunda-feira (27), foi descoberto o local onde um dos envolvidos estava escondido. Os policiais civis e militares fizeram um cerco e o prenderam em flagrante.

Segundo o delegado Cláudio Feitosa, o crime teve início na noite do domingo, quando, por volta das 22h, os investigados entraram na casa das vítimas. O crime foi encerrado aproximadamente 12 horas depois, quando os policiais foram informados e iniciaram as buscas pelos autores do crime.

Conforme o delegado, os suspeitos já são investigados pelo cometimento de outros delitos com o mesmo modelo de atuação. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181).