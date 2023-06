Na manhã desta terça-feira (27), o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro, reuniu-se com a prefeita do município de Capela, Silvany Yanina, para definir o plano de segurança da tradicional festa de São Pedro. Também estiveram presentes o comandante do Policiamento Militar do Interior (CPMI), coronel Sidney Barbosa, e o comandante do 9º Batalhão, major Aldevan Santos.

O encontro aconteceu no Quartel do Comando Geral (QCG), onde os oficiais responsáveis pelo plano de segurança da festa apresentaram os detalhes das ações.

“Estamos com nossa estrutura logística e de efetivo definida e pronta para execução, inclusive com correções detectadas em anos anteriores. O objetivo da Polícia Militar é promover o máximo de segurança durante os festejos juninos de Capela”, afirmou o comandante do CPMI, coronel Sidney Barbosa.

O oficial explicou que, para alcançar essa meta, a Corporação atuará durante a realização do evento com cerca de 135 policiais por turno de serviço, distribuídos entre os efetivos do 9º Batalhão de Polícia Militar e das unidades especializadas, a exemplo do Batalhão de Choque, Batalhão de Ações Táticas do Interior, Batalhão de Caatinga, Batalhão de Polícia Rodoviária, Companhia Independente de Policiamento com Cães, Regimento de Cavalaria Montada e Getam.

O São Pedro de Capela é considerado um dos mais tradicionais do Brasil e reúne milhares de sergipanos e turistas. Para promover o máximo de segurança e alegria para os participantes do evento, Policia Militar e prefeitura municipal vêm trabalhando juntas nos últimos meses no planejamento das ações.

“Saio dessa reunião bastante satisfeita com o apoio incondicional e com o investimento que o Governo do Estado, por meio da Polícia Militar, está fazendo para garantir o melhor e mais seguro São Pedro do Brasil. A Polícia Militar sempre foi muito presente e ativa nas respostas dadas à sociedade e, neste momento, tenho certeza que não será diferente”, comentou a prefeita do município de Capela, Silvany Yanina.

