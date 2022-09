Ação conjunta prende homem em flagrante por tráfico de drogas em Rosário do Catete

Equipes da Delegacia de Rosário do Catete e do 9° Batalhão da Polícia Militar (9° BPM) prenderam em flagrante Darlan Pedro da Silva Santos. A prisão ocorreu no conjunto Mutirão, em Rosário do Catete, nessa segunda-feira (5).

As informações davam conta de que dois homens estariam vendendo drogas e guardando os entorpecentes em uma residência.

Um dos homens, ao perceber a aproximação policial, levantou a blusa antes mesmo de ser abordado. O outro homem, identificado como Darlan, jogou uma embalagem contendo pequenas pedras de crack.

Diante do flagrante, os policiais adentraram na residência de Darlan, onde foram localizados pinos vazios para venda de droga, pacotes transparentes e pó branco semelhante à cocaína.

Alguns pinos estavam escondidos em tijolos e pacotes estavam embaixo de uma cama. Já o pó branco semelhante à cocaína estava em cima da geladeira.

Ao todo, foram apreendidos 36 pedras de crack e 38 pinos de cocaína. O homem preso já se encontra à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.