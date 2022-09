Polícia Penal faz operação preventiva para evitar fugas em Glória

A Secretaria de Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc), através do Sistema Penitenciário (Desipe) realizou uma operação de revista geral no Pavilhão Orta do Presídio Regional Senador Leite Neto (Preslen), cujo objetivo foi desarticular possíveis planos de fuga, visando manter a segurança da unidade e a estabilidade do sistema prisional.

A ação foi operacionalizada pela Polícia Penal, que realizou uma vistoria minuciosa na estrutura física do prédio, analisando paredes, grades e piso do pavilhão. Foi revistada toda parte interna e externa da unidade.

De acordo com a direção, toda operação foi realizada de maneira tranquila com relação aos detentos.

“Tudo transcorreu dentro da normalidade. Tivemos uma operação tranquila, apenas encontramos alguns objetos perfurocortantes artesanais, que eles confeccionam retirando da estrutura da unidade mesmo, mas recolhemos e tomaremos as medidas administrativas cabíveis”, finaliza a direção.